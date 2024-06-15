متحف كفر الشيخ ينظم ورشة أشغال فنية لتعليم الأطفال صناعة مجسم الكعبة

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم، ورشة أشغال فنية للأطفال، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

تدريب الأطفال على صناعة مجسم الكعبة المشرفة

خلال ورشة الأشغال الفنية جرى تدريب الأطفال على كيفية صناعة مجسم الكعبة المشرفة بمناسبة موسم الحج، التي جرى استخدام الورق المقوى والفوم جليتر في صناعتها.

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام متحف كفر الشيخ، إنّه جرى تنظيم ورشة أشغال فنية للأطفال احتفالاّ بعيد الأضحى المبارك، التي تضمنت تدريب الأطفال على كيفية صناعة مجسم الكعبة المشرفة، مشيراً إلى استمرار تنظيم الورش الفنية والفعاليات المختلفة على مدار أيام العيد.