أماكن خروج في محافظة الفيوم خلال عيد الأضحى 2024.. اعرف هتتفسح فين؟

تحتضن محافظة الفيوم، العشرات من أماكن خروج في العيد الأضحي 2024، والتي تتنوع بين أماكن خروج رخيصة، وأخرى متوسطة السعر، سواء حدائق أو مناطق سياحية، والتي توفر العديد من الفاعليات التي يمكن الابتهاج والاستمتاع بها خلال العيد بينها حفلات الشواء على ضفاف بحيرة قارون أو في منطقة شلالات وادي الريان، فضلًا عن ركوب الخيل، والجمال وغيرها.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» أبرز أماكن خروج في العيد الأضحي 2024، متضمنةً أماكن خروج رخيصة، وكذلك أفضل خروجة في العيد، وأماكن خروج للأطفال، وما الأماكن التي يمكن زيارتها في الفيوم، وماذا يوجد في وادي الريان في الفيوم، لكي يتمكن كل شخص من معرفة هيخرج فين في العيد.

تخرج فين في الفيوم؟

ويطرح العشرات من الأهالي سؤالًا حول تخرج فين في الفيوم؟ إذ يرغب الجميع في قضاء وقت ممتع سواء رفقة الأسرة، أو رفقة الأصدقاء احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، فيما تضم محافظة الفيوم الكثير من أماكن الخروج المناسبة لمختلف الأعمار، منها أماكن سياحية، وأخرى حدائق، وملاهي تناسب الأطفال.

ما الأماكن التي يمكن زيارتها في الفيوم؟

وتعد أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في الفيوم، هي المناطق السياحية مثل قرية تونس السياحية، وبحيرة قارون، ووادي الريان، وحدائق السليين، فضلًا عن منطقة السواقي.

أماكن خروج رخيصة

وتنتشر العديد من أماكن خروج رخيصة تناسب جميع الفئات بينها ميدان السواقي المفتوح بالمجان أمام الزوار، فضلًا عن تواجد ملاهي داخلها بأسعار رخيصة تناسب مختلف أعمار الأطفال بأسعار رخيصة جدًا، إذ يبلغ سعر التذكرة لـ 3 ألعاب نحو 5 جنيهات.

أفضل خروجة في العيد

وتعد أفضل خروجة في العيد بالمناطق السياحية، خصوصًا منطقة وادي الريان، إذ يصطحب الشباب أصدقاءهم إلى منطقة الشلالات ومعهم اللحوم وأدوات الشواء، لشوي اللحوم وتناولها إلى جانب السباحة، والاستمتاع بركوب المراكب الشراعية في البحيرة السفلية بوادي الريان.

أماكن خروج للأطفال

وتضم محافظة الفيوم، أماكن خروج للأطفال بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات، بدءًا من ميدان السواقي، ومرورًا بالحديقة الدولية، ونادي قارون الرياضي للاستمتاع باستقلال الملاهي، والعديد من المنتجعات على ضفاف بحيرة قارون للاستمتاع بالسباحة وركوب المراكب الشراعية، وكذلك وادي الريان لركوب الخيل والجمال والاستمتاع بالسباحة وركوب المراكب، وقرية تونس السياحية للاستمتاع بصناعة الفخار والخزف.

كم سعر رحلة الفيوم؟

وتختلف سعر رحلة الفيوم، إذا كانت من خلال رحلات عبر شركات سياحية، أو من خلال تنظيم رحلة أصدقاء مع بعضهم البعض، أو رحلات أسرية دون الحاجة للشركات، بينما تبدأ رحلة الفيوم عبر شركات السياحة من 120 جنيها، بينما تقتصر في الرحلات الشخصية على تكلفة المواصلات ورخصة الدخول للأماكن.

ماذا يوجد في وادي الريان في الفيوم؟

ويوجد في وادي الريان في الفيوم الكثير من الأماكن المميزة والأنشطة، إذ يضم الشلالات المميزة، والبحيرة المسحورة، ومنطقة وادي الحيتان، وجبل المدورة، بينما يحتضن الكثير من الأنشطة مثل التزحلق على الرمال والتي تنتعش في الشتاء، وركوب الخيل والجمال، والسباحة، وكذلك البيتش باجي، والمراكب الشراعية، ورحلات التخييم، وتسلق الجبال، ومشاهدة النجوم، وغيرها من المغامرات الممتعة.

خروجات العيد 2024

وتعد قرية تونس السياحية أحد أبرز أماكن خروجات العيد 2024، إذ توفر الكثير من الأجواء المبهجة، بدايةً من تصنيع الفخار والخزف، مرورًا بالأكل الريفي والبدوي، وركوب الدراجات والخيول، كما إنّها تتميز بتكوين ساحر من الخضرة والصحراء والمياه وكأنها لوحة فنية متكاملة من صنع الخالق.

أسعار الأماكن السياحية في الفيوم

وفيما يخص أسعار الأماكن السياحية في الفيوم، فإنّ تذكرة دخول منطقة وادي الريان بالكامل تبلغ 10 جنيهات فقط للفرد، وكذلك 10 جنيهات للسيارة، بينما بحيرة قارون مجانية.