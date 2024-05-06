حفلات شواء وبهجة.. المواطنون يحتفلون بشم النسيم في وادي الريان (فيديو)

توافد عدد كبير من الأسر والعائلات على منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم، للاحتفال بيوم شم النسيم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمعالم السياحية، مثل الشلالات والبحيرة المسحورة ووادي الحيتان وجبل المدورة، إضافة إلى التزحلق على الرمال.

ورصدت عدسة «الوطن» توافد الآلاف من الأسر الذين استمتعوا بجو المكان قرب الشلالات، حيث أقاموا حفلات شواء وتناولوا أنواعًا مختلفة من الأسماك المملحة المرتبطة بأعياد شم النسيم.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية، خاصة تلك التي يشهد إقبالًا كبيرًا من الناس في يوم شم النسيم.

حملات تفتيشية على الأسماك المملحة

ووجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ووحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق المشترك لتنفيذ حملات مكثفة للتحقق من جودة السلع المعروضة، خاصة الأسماك المملحة التي يزداد الطلب عليها في يوم شم النسيم، بهدف حماية المواطنين ومنع تعرضهم لمخاطر التلوث أو تناول مواد غذائية فاسدة.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى ضرورة توعية المواطنين بكيفية اختيار وشراء الأسماك الطازجة والمملحة التي تكون صالحة للاستهلاك، لضمان سلامتهم.