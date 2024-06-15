موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الفيوم.. 159 ساحة تستقبل المصلين

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الفيوم، والذي يحل علينا غدًا الأحد، فيما يستعد آلاف المسلمين لأداء صلاة العيد الأضحى 2024 برفقة أسرهم وأطفالهم، ابتهاجًا بقدوم العيد في الساحات والمساجد المخصصة لذلك والتي أعلنتها محافظة الفيوم في بيان سابق لها.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمحافظة الفيوم

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الفيوم، ومن المقرر أن تؤدى الساعة 6:21 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساحات صلاة العيد الأضحى 2024 بالفيوم

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخصيص نحو 159 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى 2024، بالإضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

صلاة العيد كم ركعة 2024؟

وبحسب دار الإفتاء، فإنّ عدد ركعات صلاة العيد الأضحى 2024 ركعتان، الأولى تتضمن 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الإقامة.

صلاة العيد فرض أم سنة؟

وأوضحت الإفتاء في بيان سابق لها، حكم صلاة عيد الأضحى فرض أم سنة، بإنّها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حث السيدات على الخروج لأدائها حتى الحائضات منهن.