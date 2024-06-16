استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات

تُعتبر قناة السعودية لمشاهدة الحجاج من أشهر القنوات المتخصصة في التغطية القوية والشاملة لفترة الحج والحجاج في المملكة العربية السعودية، حيث يتم بثها بشكل مباشر لجميع مناسك وإجراءات الحجاج، وعلى شاشات التليفزيون، فإن تردد قناة الحج السعودية مرتفع أيضا، حيث يعتبر الكثير من المشاهدين أن هذه المشاهد من أفضل ما يمكن مشاهدته خلال هذه الفترة.

تردد قناة السعودية لمشاهدة مناسك الحجاج

تردد قناة السعودية لمشاهدة مناسك الحجاج على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12015

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة البث: HD

تردد قناة السعودية لمشاهدة مناسك الحجاج على قمر عرب سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: SD

أهم مميزات قناة السعودية لمشاهدة مناسك الحجاج

تتمتع قناة السعودية بالعديد من المميزات مثل:

تقدم تغطية حية على مدار 24 ساعة لمناسبات ومناسك الحج، سواء كان ذلك المسجد الحرام، أو صيام عرفة، أو رمي الجمرات، وغيرها من المناسك.

ليس هذا فحسب، بل نقدم أيضًا العديد من البرامج التعليمية حول مناسك الحج والعمرة والشعائر الإسلامية.

ويُعتبر بالنسبة للعديد من المشاهدين مرجعًا موثوقًا للتعرف بشكل صحيح على مناسك الحج والعمرة.

متابعة أحداث الحج مباشرة ستساعدك على الشعور بالتواصل مع الحجاج.

كيفية استقبال قناة الحج السعودية

لاستقبال قناة الحج السعودية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات اتبع الخطوات التالية لتجهيز جهاز الاستقبال الخاص بك.

افتح جهاز الاستقبال.

اضغط على زر «القائمة» في جهاز التحكم عن بعد.

حدد «إعدادات القناة» من القائمة.

حدد "إضافة قناة جديدة".

أدخل بيانات التردد الخاصة بالقناة.

حدد بحث.

وأخيرا، حدد حفظ لحفظ القناة.