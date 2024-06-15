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داعية إسلامي يطمئن أهالي الحجاج: نحن في ضيافة الملك

كتب:

محمد عزالدين
07:17 م | السبت 15 يونيو 2024
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

طمأن الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أهالي الحجاج، بسبب ارتفاع درجات الحراة الشديدة، قائلًا: «نحن في ضيافة الملك، لا تخافوا ولا تقلقوا علينا، نستظل وربنا يهون على عباده، في هذا اليوم العظيم».

وأضاف خلال مداخلة لقناة «دي إم سي»: «بنطمن أهالينا، الحجاج في نعمة وفضل وكرم من مولاهم، والكلمات تعجز عن وصف الحالة، يكفي أن يعلم الجميع أن كل الحجاج ضيوف ربنا، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم».

وأردف: «سيدنا النبي قال اللهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج، يسكبون العبرات ويستغفرون ويبتهلون ويتضرعون لمولاهم، بدعاء للوطن، ودعاء للمرضى والأموات، ودعاء لأهل  فلسطين، ولأولادنا في مذاكرتهم، وللمكروبين، والله ندعو للجميع، وسبحان من يجري الدعاء على ألسنتنا».

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