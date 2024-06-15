ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة؟ أذكار وأدعية يستحب ترديدها يوم عرفة

ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة؟ سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين من غير الحجاج، خاصة من يتابعون نقل الشعائر من الأراضي المقدسة، ويستعرض التقرير التالي ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة؟ والأذكار والأدعية المستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك يوم عرفة.

ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة والأذكار والأدعية المستحب ترديدها

وقالت دار الإفتاء فيما يتعلق بماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة؟ إن الحاج يذهب بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر، والوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل، ويتحقق الوقوف بمزدلفة عند المالكية بمقدار «حط الرحال» وهو وقت يتسع لإنزال الأمتعة.

وتحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة والأذكار والأدعية المستحب ترديدها؟

الأذكار والأدعية المستحب ترديدها

وحول ماذا يفعل الحجاج في مشعر مزدلفة والأذكار والأدعية المستحب ترديدها؟، تتضمن أعمال يوم عرفة الدعاء وقد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا اليوم وهي:

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من نفخه، ونفثه، وهمزه يا أكرم من سُئل وأعظم من أجاب.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات... تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.

فضائل يوم عرفة

ومن فضائل يوم عرفة، أنه يوم أكمل الله فيه الإسلام فعن عمر بن الخطاب أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة».