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نجل طارق عبدالعزيز يتذكره بكلمات مؤثرة: «هاموت وأترمي في حضنك»

كتب:

ياسمين محمود
05:25 ص | الأحد 16 يونيو 2024
طارق عبدالعزيز

طارق عبدالعزيز

رثى معتصم نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكلمات مؤثرة في أول عيد أضحى بدونه.

متعجب من الصبر اللي ربنا رازقني بيه على فراقك

ونشر معتصم، نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، صورة مرسومة لوالده معلقا: «السنة دي غريبة يا حاج، متعجب من الصبر اللي ربنا رازقني بيه على فراقك مع إني هموت وأترمي في حضنك، يمكن من كتر دعوات حبايبك بإن ربنا يصبرنا، مصبرنا يا حبيبي مصبرنا يا أبويا لحد ما نقابلك على خير».

وأضاف قائلا: «مش عارف انت كنت شايل كل ده ازاي لوحدك بس يكفي إني عارف إجابتك، هو أنا بعمل حاجة يا ابني، ده ربنا اللي بيعمل كل حاجة، عيدك في الجنة أحلى بإذن الله يا عم الدنيا»، واختتم قائلا: «اللهم تقبل دعواتنا واجعلها مثقلة لميزانه بالحسنات وارحمه واغفر له واجمعنا به وبكل أحبابنا على خير يا رب العالمين».

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