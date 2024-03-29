مسلسل بقينا اتنين.. كيف ظهر طارق عبدالعزيز في آخر عمل قبل وفاته؟

ظهرت اليوم شخصية شريف، التي يجسدها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في مسلسل بقينا اتنين، الذي شهد نهايته الحقيقة، بعدما توفي أثناء تصوير أحد المشاهد، التي جمعته بالفنان شريف منير.

ظهور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقينا اتنين

وظهر طارق عبدالعزيز في حلقة اليوم، وهو يجري اتصالا هاتفيًا مع «أدهم» (الشخصية التي يقدمها الفنان شريف منير)، وهما يعاتبان بعضهما على البُعاد الطويل، إذ لم يتصلا ببعضهما منذ فترة كبيرة.

وقرر «شريف» الاتصال بطارق عبد العزيز بعد تصدر «أدهم» الترند عقب النصب عليه هو وزوجته ياسمين (رانيا يوسف) وتورطهما في إعلان دعائي بالصحراء.

وفاة طارق عبدالعزيز

ورحل طارق عبدالعزيز، نوفمبر الماضي، أثناء تصويره أحد مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، وذلك ما كشفه الفنان شريف منير في مداخلة تلفزيونية، إذ قال إن «طارق» كان في قمة نشاطه وحيويته أثناء تصوير مشهد يجمعهما، ومعهما فنانة شابة تُدعى نانسي عبدالعزيز، وكان من المفترض أن تطرق نانسي باب الفيلا، ويذهب «طارق» لفتح الباب كما هو مكتوب في السيناريو، لكن فجأة تقدم نحوي طارق وسند يده على كتفي وأخبرني: «مش قادر أقف على رجلي».

وأضاف «منير»: «شفت لونه بيروح وسند دماغه عليا جسمه كان ساقعًا وحاولت أدلكله قلبه، وحاولت أسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة، وقمنا بنقله لأقرب مستشفى، وعند وصولنا لمستشفى الشيخ زايد أخبرنا الطبيب بأنه توفى، ما أصابني بصدمة شديدة»: «حسيت الدنيا متستاهلش حاجة».