مخرج «بقينا اتنين» عن وفاة طارق عبدالعزيز: أثرت على نفسية طاقم المسلسل

قال طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا اتنين، إنّ كواليس المسلسل كانت تتسم بالمودة وحب العمل، واستمرّ هذا الأمر فترة زمنية طويلة حتى أحزننا خبر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

وفاة طارق عبد العزيز أثرت على كل المشاركين في المسلسل

وأضاف رفعت، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني «هذا الأمر أثر على كل الناس الموجودة، واضطررنا إلى وقف التصوير لأن طارق توفي أثناء الإعداد لأحد المشاهد».

مخرج بقينا اتنين يوضح موقفه من دور الفنان طارق عبد العزيز في المسلسل

وأشار مخرج بقينا اتنين إلى موقفه من دور الفنان طارق عبد العزيز في المسلسل «الحكاية كلها خلصت في دقيقة واحدة ووفاته وقفتنا شوية، ولكن كان لدينا استقرار على إننا هنلغي دوره، ولكن هنعمل شخصية مساعدة له تقدر تستلم الدراما، وكملنا وساعدنا بعض بإننا نحاول نخلص المسلسل بأفضل صورة ممكنة، وكان الفنان إدوارد هو صاحب هذه الشخصية المساعدة».