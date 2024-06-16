وفاة ثاني سيدة من محافظة الفيوم أثناء الوقوف بجبل عرفات.. حُسن الخاتمة

توفيت الحاجة سامية صديق الشيمي، إحدى حجاج محافظة الفيوم، أثناء الوقوف بجبل عرفات ضمن مناسك الحج 2024، لتصبح ثاني سيدة من محافظة الفيوم، تلفظ أنفاسها الأخيرة على جبل عرفات، وترحل تاركةً أهلها في حيرة من أمرهم، هل يحزنون لفراقها أم يسعدون لحسن خاتمتها، فيما جرى دفنها في مقابر البقيع رفقة الصحابة والتابعين.

وتوفيت الحاجة سامية، التي تبلغ نحو 70 عامًا، أثناء الوقوف على جبل عرفات إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، فيما أبلغ مرافقوها أسرتها في عزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية بقارون بمركز يوسف الصديق، وخيّمت حالة من الحزن على أسرتها لفراقها وعدم قدرتهم على وداعها.

ظلت طوال سنوات تحلم بالحج

وأوضح أحمد الشيمي أحد أقارب الحاجة سامية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّها ظلت طوال عمرها تحلم بأداء فريضة الحج، وتجمع أموالها لتتمكن من استكمال كل أركان الإسلام، وكانت الفرحة لا تسعها حينما علمت بإنّها ستسافر لتحج.

كانت تدعو الله بأن تموت في الحج

وأشار إلى أنّها لطالما تمنت أن تموت في الحج، وتدفن في البقيع وتحقق حلمها، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء الوقوف بجبل عرفات، موضحًا إنّها تستحق حُسن الخاتمة، إذ كانت معروفة بالقلب الطيب، واهتمامها بمن حولها، ومساعدتها للكبير قبل الصغير.

وذكر إنّ أسرتها بين نارين، نار الفراق والحزن على وفاتها وعدم قدرتهم على توديعها إلى مثواها الأخير، أم نار الرضا والفرحة بحسن خاتمتها ودفنها في البقيع رفقة الصحابة والتابعين.

وجاءت وفاة الحاجة سامية، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة مها علي عثمان إحدى أبناء قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق، على جبل عرفات أيضًا، لتصبح ثاني أبناء محافظة الفيوم، وفاة أثناء مناسك الحج، ودفنًا في البقيع.