وفاة سيدة وابنتها من العريش أثناء أداء فريضة الحج.. «اللهم حسن الختام»

توفيت سيدة تدعى سميعة أحمد حسنين نجيلة الشوربجي، من مدينة العريش، وابنتها نجلاء محمود عبدالكريم، أثناء أداء مناسك الحج اليوم في الأراضي المقدسة.

وفاة سيدة وابنتها في مكة

وقال أحمد العبد الشوربجي، أحد أفراد عائلة الشوربجي التي تنتمي إليها السيدتين، إنهم تلقوا خبر وفاة «سميعة»، 65 عاما، وابنتها «نجلاء» 45 عاما، وتعمل في توجيه الرياضيات بإدارة العريش التعليمية، اليوم.

ضربة شمس سبب الوفاة

وأضاف «الشوربجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التقارير الطبية أثبتت تعرض السيدتين لضربة شمس شديدة أثناء السير بصعيد عرفات، وهو ما أصابهما بالتعب، وجرى نقلهما إلى المستشفى قبل إعلان وفاتهما لاحقا.

وفاة الأم قبل ابنتها بدقائق

فيما أشار محمد الشوربجي أحد أقارب السيدة، إلى أنها كانت ذات خلق ومتدينة، وكانت ضمن فوج الحجيج الذي انطلق من العريش إلى مكة المكرمة قبل أسبوعين، وكانت كثيرة الدعاء بأن يحسن الله خاتمتها، وقد توفيت قبل ابنتها بعدة دقائق، قبل نقلهما إلى المركز الطبي بصعيد عرفات، والذي أعلن حالة الوفاة للسيدتين بعد الكشف الطبي عليهما.