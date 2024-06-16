تبدأ من 3585 جنيها.. أسعار مبرد المياه 2024

مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف يلجأ المواطنون إلى شراء مبردات المياه، نظراً لما توفره من سرعة في التبريد وأيضا سهولة ملئها وتفريغها، ونشرح لكم في التقرير التالي أسعار مبرد المياه 2024 وفقاً لآخر تحديث في المتاجر.

أسعار مبرد مياه 2024 تبدأ من 3585 جنيهاً

نشرح لكم في سطور أسعار مبردات مياه 2024 تبدأ من 3585 جنيهاً حتى 5000 جنيه وجاءت كالتالي:

-مبرد مياه ساخن وبارد، سبيد، بسعر 3585 جنيها.

- مبرد مياه ساخن وبارد سبيد، 16 لترا مع زجاجة موزع مياه 19 لترا، بسعر 4,499 جنيها.

- مبرد مياه 2 حنفية للماء البارد والساخن جاك، بسعر 4,999 جنيها.

- مبرد مياه بارد وساخن SK-09002 من سوكاني مع ثلاجة، 550 واط، بسعر 4,973 جنيها.

- مبرد مياه بارد وساخن SK-09002 من سوكاني مع ثلاجة، 550 واط، بسعر 4,973 جنيها.

- مبرد مياه 2 حنفية للماء البارد والساخن من جاك NGWD-22253، بسعر4,999 جنيها.

أسعار مبرد المياه 2024 تبدأ من 5299 جنيها

فيما جاءت فئة ثانية أعلى في السعر من مبردات المياه 2024 تبدأ من سعر 5299 حتى 7350 وفقاً لآخر تحديث وجاءت كالتالي:

- مبرد ماء مع حنفيتين ساخن وبارد فريش، بسعر ‎5,299 جنيها.

- مبرد ماء مع حنفيتين ساخن وبارد فريش، بسعر 5,299 جنيها.

- مبرد مياه الشبح لتوزيع المياه العذبة للشرب مع 3 حنفيات مياه باردة وساخنة وعادية، فريش بسعر ‎6,550 جنيها.

- مبرد مياه تحميل من الأعلى من كولدير كلاسيكي B1.1، بسعر 7,349 جنيها.