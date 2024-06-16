مرتفع جوي يضرب البلاد.. مفاجأة في درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

ساعات قليلة ويستقبل ملايين المسلمين حول العالم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويبقى السؤال عن درجات الحرارة وأحوال الطقس أكثر ما يهم الشعب المصري، خلال عطلة العيد التي تشهد سفر العديد من الأسر للمحافظات الساحلية، بينما يتوجه البعض الآخر للتنزه، أو بعض الفئات للعمل.

درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

وتتأثر درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى، ببعض الظواهر التي تؤثر على العديد من الأماكن، إذ ترتفع درجات الحرارة لمعدل كبير في بعض المحافظات، بينما تشهد انخفاضا يصل إلى 4 درجات بالبعض الآخر.

مرتفع جوي يضرب البلاد

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى، تصل إلى 38، بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي، من المقرر أن يؤثر على السحب ويزيد من ارتفاع قيم درجات الحرارة، ما يزيد الشعور بالحر الشديد، فضلاً عن تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة، قادمة من شبه الجزيرة العربية، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

أين تنخفض درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى؟

وأشارت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى، ستشهد انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من (3-4) درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ولكن يظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية نهاراً، موضحة أن وجود نشاط للرياح يلطف الأجواء بالاماكن الساحلية، وتصل درجات الحرارة إلى أقل من 36 درجة.

ونصحت الدكتورة منار غانم، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وعلى رأسها شرب الكثير من السوائل، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.