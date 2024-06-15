سبب ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفة.. هل تنكسر الموجة الحارة غدا؟

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواءً شديدة الحرارة خاصة خلال ساعات النهار، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة في يوم وقفة عرفة الذي يحرص كثيرون على صيامه، مشيرة إلى أنه لا تزال البلاد تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا.

وأضافت الأرصاد الجوية أن هذه الكتل الحارة والرطبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة في هذا التوقيت فوق المعدلات الطبيعة، إذ سجلت القاهرة أمس 42.3 درجة، على أنّ تكون ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم، مشيرة إلى أنّ القاهرة تسجل 43 درجة مئوية وجنوب الصعيد يسجل 48 درجة.

نصائح لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.