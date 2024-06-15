متى تنخفض درجات الحرارة وتنكسر الموجة الحارة؟

كشفت الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، وانكسار موجة الطقس شديد حرارة الذي تشهده البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ثاني أيام العيد، ستشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وبدء انكسار الموجة الشديدة الحرارة، إذ تتأثر البلاد بامتداد كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة بين 4 لـ 5 درجات بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويبدأ التحسن التدريجي في حالة الطقس، خاصة مع بدء ساعات المساء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 36 و38 درجة على محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، و30 و31 على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وعن درجات الحرارة خلال الـ48 المقبلة، أول وثاني أيام عيد الأضحى وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الأحد أول أيام العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين ثاني أيام العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.