تحذير من ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. والعظمى تسجل 43 على القاهرة | عاجل

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة شديدة الحرارة التي بدأت اليوم، مستمرة غدًا الجمعة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل على القاهرة الكبرى إلى 43 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة، أنّ يسود غدًا طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، يكون مائلا للحرارة خلال الليل، معتدل على السواحل الشمالية، كما يُتوقع أن تنشط حركة الرياح خلال فترات متقطعة.

وترتفع درجات الحرارة غدا لتحطم أرقاما كبيرة على مختلف الأنحاء، فترتفع العظمى على القاهرة الكبرى إلى 43 درجة، وعلى جنوب سيناء 44 درجة، وعلى شمال الصعيد ترتفع إلى 45 درجة، وتتخطى ذلك على جنوب الصعيد لتصل إلى 47 درجة مئوية، وتأتي تفاصيل درجات الحرارة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.