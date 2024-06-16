«شباب كفر الشيخ» يُعد الهدايا لإسعاد المصلين في صلاة عيد الأضحى

استعد أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ، أحد أهم الكيانات الشبابية التطوعية بالمحافظة، لعيد الأضحى المبارك، بإعداد الهدايا وتجهيز ساحات الصلاة ومداخل المساجد، لإسعاد المصلين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة وإسعاد أهالي المحافظة

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اتحاد شباب كفر الشيخ يعمل على تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة وإسعاد أهالي المحافظة بالمراكز والمدن والقرى في المناسبات المختلفة، بدعم وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسته، والتنسيق بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب والأندية التي بها ساحات بالتنسيق مع الأوقاف، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، لافتاً إلى أنّ مراكز الشباب على مستوى المحافظة تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر.

إعداد الهدايا وتجهيز ساحات الصلاة ومداخل المساجد

ومن جانبه، أشار محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أنّ المبادرة التى يقوم بها الاتحاد للعام الثالث تتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على إنشائه، مثمناً دعم وزارة الشباب والرياضة للكيانات التطوعية، ومساندة استراتيجية تمكين الشباب.