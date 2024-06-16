وفاة سيدة من كفر الشيخ أثناء الوقوف بجبل عرفات.. وأحد أقاربها: كانت محبوبة

توفيت الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى حجاج محافظة كفر الشيخ، أثناء الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024، لتُصبح أول سيدة من المحافظة، تلفظ أنفاسها الأخيرة على جبل عرفات.

وفاة أول سيدة من كفر الشيخ أثناء الوقوف بجبل عرفات

وتوفيت الحاجة فهيمة، في العقد السابع من العمر، بعد أنّ شعرت بوعكة صحية مفاجئة أثناء وقوفها على جبل عرفات، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، حيث فارقت الحياة هناك، فيما أبلغ زوجها محمد حسن السيد عبدالخالق، الذي كان يرافقها في رحلة الحج، أسرتهم بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس، وخيّمت حالة من الحزن على أسرتها لفراقها وعدم قدرتهم على وداعها.

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاجة فهيمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها ذهبت لأداء فريضة الحج لهذا العام بصحبة زوجها، وكانت في غاية السعادة لأداء الفريضة التي كانت تحلم بها طوال عمرها، إلى أنّ وافتها المنية وهي على جبل عرفات.

أحد أقارب المتوفاة: حُسن الخاتمة هذا لم يأتِ من فراغ

وذكر أنّ الحاجة فهيمة، كانت تتمتع بالطيبة، وحسن الخلق، قائلاً: «حُسن الخاتمة هذا لم يأتِ من فراغ، بل من الخير الذي كانت تفعله الحاجة فهيمة، لأنها كانت معروفة بالقلب الطيب، واهتمامها بمن حولها، ومساعدتها للكبير قبل الصغير، وكانت محبوبة من جميع أهالي قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس».

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الحاجة فهيمة، لافتاً إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات داخل المستشفى السعودي الألماني، بمكة المكرمة، حيث سيصلي عليها في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ تواري الثرى بالأراضي المقدسة.