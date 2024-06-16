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قصف روسي على مدينة بولتافا الأوكرانية

كتب:

محمد عزالدين
06:08 ص | الأحد 16 يونيو 2024
الأوضاع في أوكرانيا

الأوضاع في أوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بقصف روسي على مدينة بولتافا الأوكرانية.

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