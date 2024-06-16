قصف روسي على مدينة بولتافا الأوكرانية كتب: محمد عزالدين 06:08 ص | الأحد 16 يونيو 2024 الأوضاع في أوكرانيا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بقصف روسي على مدينة بولتافا الأوكرانية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انطلاق أعمال قمة السلام في سويسرا بشأن أوكرانيا روسيا: مقترح بوتين للسلام مع أوكرانيا ليس مهلة محددة.. ونحذر من رفضه «بوتين»: إطلاق النار يتوقف بانسحاب أوكرانيا من 4 مناطق وتخليها عن حلم «الناتو» بايدن: الاتفاقية الموقعة مع زيلنسكي هدفها تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها زيلينسكي: وقعنا أقوى اتفاق أمني بيننا وبين الولايات المتحدة منذ استقلال أوكرانيا أوكرانيا روسيا بقلم محمد عزالدين