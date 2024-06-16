أحمد العوضي يذبح الأضحية بنفسه في أول يوم العيد.. سيلفي مع أهالي عين شمس

احتفا الفنان أحمد العوضي بعيد الأضحى، وسط أبناء منطقته في عين شمس، وظهر خلال مقطع فيديو نشره خلال حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وهو يذبح الأضحية بنفسه، ويلتقط الصور برفقة العديد من أهالي المنطقة.

وعلق أحمد العوضي، على الفيديو الذي نشره على حسابه، قائلا: «الأضحية وسط أهلي وأخواتي في بلدي عين شمس، كل سنة وكل أخواتي في مصر طيبيبن وبصحة وسلامة.. عيد سعيد عليكم».

أحمد العوضي يحتفل بالعيد وسط أبناء منطقته في عين شمس

أحمد العوضي يشارك في دراما رمضان 2025

ويستعد أحمد العوضي للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الدراما الرمضانية السابق في مسلسل «حق عرب»، ويعيد التعاون في العمل الجديد مع المؤلف محمود حمدان بعد النجاح الذي حققاه معا رمضان الماضي.