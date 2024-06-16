بـ«القاضية».. إمام عاشور وأفشة وكولر يروجون للجزء الثالث من «ولاد رزق»

في مقطع فيديو مبهج ظهر لاعبو الأهلي إمام عاشور، مجدي أفشة، ومحمد عبد المنعم، ومدرب الفريق كولر، أثناء وجودهم في إحدى دور السينما للترويج لفيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث تمهيدًا لطرح العمل في السعودية ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وظهر لاعبو الأهلي خلال الإعلان التشويقي للفيلم يمازحون بعضهم البعض، حيث قال أفشة في الفيديو: «القاضية بتاعتي أجمد»، وذلك إشارة إلى هدفه في قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

فيلم ولاد رزق

خلال الإعلان عبر كولر عن مدى إعجابه بفليم ولاد رزق الجزء الثالث، وقال: «الفيلم ده جامد»، وعلامات الدهشة والانبهار تسيطر عليه بمدى قدرة الفنانين المشاركين في الفيلم.

التفاعل مع إعلان لاعبي الأهلي

ونال الإعلان التشويقي إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «إيه الإعلان الجامد ده»، وأيضا «الفيديو جميل وأفشة وكولر عاملين ميكس مع بعض» وكذلك: «الإعلان شوقنا نشوف الفيلم».

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم، الأمر الذي يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، سيد رجب، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.