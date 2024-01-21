طرح البرومو الدعائي لفيلم «أولاد رزق 3» رسميا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أولاد رزق 3» البرومو الدعائي للفيلم المقرر طرحه في دور العرض قريبا.

وسيطر على البرومو الدعائي عدد من مشاهد الأكشن والمطارات خلال الإعلان الذي ظهر فيه أبطال العمل.

عمرو يوسف يروج لأولاد رزق

وروج عمرو يوسف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، للجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، من خلال نشر مجموعة صور من كواليس التصوير معلقا: «ولاد رزق القاضية مع بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري».

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم «أولاد رزق 3»، مجموعة من نجوم الفن، وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.