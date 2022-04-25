كريم قاسم: أتمنى أنتج لمكي والكداوني.. وهذا موعد تصوير أولاد رزق 3

خاض الفنان كريم قاسم مؤخرا تجربة الإنتاج السينمائي، وذلك من خلال فيلم «الحفر»، الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي، وحقق نجاحا كبيرا.

وقال كريم قاسم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه استفاد كثيرا من تجربة الإنتاج السينمائي، ويعمل جاهدا على تطوير التجربة الفترة المقبلة، ولكنه في أول هذا العام كان يضع تركيزه في تصوير أعماله الفنية، ولكنه ينوي تكرار التجربة أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يتمني إنتاج عمل فني لماجد الكداوني وأحمد مكي، والمشاركة معهم بالتمثيل أيضا.

كريم قاسم يكشف موعد بدء تصوير فيلم أولاد رزق

وفي سياق آخر، كشف كريم قاسم موعد بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق» قائلا: «بالفعل يجري حاليا كتابة الجزء الثالث، ومن المقرر بدء التصوير آخر هذا العام، ولدينا حماس شديد لانطلاق هذه التجربة السينمائية التي حظيت بنجاح كبير خلال الجزأين الأول والثاني».

واستطرد قاسم: «أنا بعتبر هذا العمل من أهم خطواتي الفنية، وراهنت على نجاح تجربتي فيه، خاصة أن طاقم العمل يضم المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني، وأبطال العمل، ولا أعتقد أن دور رمضان رزق يتكرر بسهولة في المستقبل».

كريم قاسم يكشف كواليس تحضيره لفيلم أولاد رزق

واختتم كريم قاسم حديثه مع «الوطن» بأنه يتذكر حينما بدأ العمل على السيناريو مع المخرج طارق العريان، عن طريق جلسات تحضيرية مكثفة، وبروفات على الدور استمرت ثلاثة أشهر، وخلال تلك الفترة شهدت الشخصية تطورات كبيرة وإضافة تفاصيل لها لم تكن موجودة.