الجيش الأمريكي يستهدف الزعيم العالمي لتنظيم داعش.. وأنباء متضاربة عن مقتله

أفادت شبكة «NBC NEWS» الأمريكية، بمقتل القيادي العالمي لتنظيم داعش عبد القادر مؤمن، في عملية استهدفته في الصومال، لكن بعدها، خرجت أنباء أخرى تفيد بأن مقتل القيادي الداعشي غير صحيح.

وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة الأمريكية، إن زعيم «داعش» عبد القادر مؤمن استهدفه الجيش الأمريكي في غارة جوية، لكن مقتله في الغارة غير مؤكد حتى الآن.

أصبح الزعيم العالمي للتنظيم بشكل سري

وكانت الحكومة الأمريكية، قالت إن عبد القادر مؤمن هو الزعيم العالمي لتنظيم داعش، لكن المسؤولين الأمريكيين، قالوا إن «مؤمن» كان رئيس فرع داعش في الصومال، وأصبح العام الماضي الزعيم العالمي للجماعة، دون الإعلان الرسمي عن الخطوة.

الأنباء المتضاربة أيضًا لم تتوقف عند الاستهداف الأخير، ففي 31 مايو الماضي، قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا، أنها استهدفت مسلحين بتنظيم داعش في منطقة نائية جنوب شرق الصومال، وأن الغارة قتلت 3 مسلحين، لكن دون الإعلان عن أسماء أي منهم.

صاحب لحية برتقالية

مسؤول كبير في الولايات المتحدة، قال حينها، إن واشنطن نفذت ضربة ضد هدف كبير ومهم لتنظيم داعش، لكن دون الإعلان أيضًا عن اسم الشخص، ما زادت التكهنات، بشأن مقتل عبد القادر مؤمن في 31 مايو الماضي، أو مقتله في الغارة الجوية أمس السبت.

ويتميز الزعيم العالمي لتنظيم داعش بلحية برتقالية، لكن لا تتوفر الكثير من المعلومات عنه.