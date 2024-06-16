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عاجل.. تغييرات في تشكيل الزمالك أمام المصري

كتب:

شادي ممدوح
11:47 ص | الأحد 16 يونيو 2024
فريق الزمالك

فريق الزمالك

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إجراء تغييرات في تشكيل الفارس الأبيض، خلال مباراة المصري المحدد لها في السابعة مساء غدٍ، على ملعب الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري NILE.

وأشار مصدر داخل فريق الزمالك، لـ«الوطن سبورت»، إلى أنّ جوميز، سيُجري تعديلات في تشكيل الفارس الأبيض، لاسيما أنّ هناك أمورًا إجباريةً مثل إيقاف عمر جابر، الذي شغل مركز الظهير الأيسر واستمرار غياب أحمد فتوح بسبب الإصابة.

 ومن المتوقع أن يلعب يوسف أوباما مهاجمًا صريحًا بدلًا من ناصر منسي، وسيكون محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، وسيد عبدالله نيمار في الظهير الأيسر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، فيما يحل المصري بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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