دعاء قبل وبعد ذبح الأضحية.. كلمات عن النبي احرص على ترديدها

ذبح الأضحية واحدة من شعائر الله، وسنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فقد أرشدنا إلى فضل الأضحية العظيم، كما أخبرنا عن كل ما يتعلق بالأضحية بدءًا من الشراء وشروط المضحي ومواصفات الأضحية، ودعاء ذبح الأضحية، ويكون آخر موعد لذبح الأضحية غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد.

دعاء ذبح الأضحية

دعاء قبل ذبح الأضحية، من الأدعية التي يحرص على ترديدها المضحي قبل ذبح الأضحية، فهي كلمات عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ويستعان بها دعاء عند الذبح.

فعن جابر بن عبد الله، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته».

دعاء بعد ذبح الأضحية

وبعد ترديد الدعاء قبل ذبح الأضحية، ويقوم المضحي بالذبح أو من ينوب عنه، وينتهي من الذبح، فيستحب التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، ويكون هذا بمثابة «دعاء بعد ذبح الأضحية».

وهناك أمور أخرى يستحب على المضحي فعلها بعد الذبح مباشرة وهي: «ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها».

ماذا على المضحي بعد الذبح؟

هناك يستحب على المضحي أنّ يأكل من الأضحية ويطعم ويدخر؛ لقوله تعالى: ﴿وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾.

وقال الله سبحانه تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾ ،وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته)).

أفضل أوقات ذبح الأضحية

وحول أفضل أقات ذبح الأضحية، فقد ورد أن الذبح في النهار أفضل، ويجوز ذبح الأضحية في الليل؛ لأنّ الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار.

إذن ليس مكروها أن يتم الذبح في الليل؛ لأنّه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل.