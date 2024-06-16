فوائد ذبح الأضحية على الطريقة الشرعية.. معجزة ربانية تحدث للحيوان

هناك طريقة معمول بها في ذبح الحيوانات التي تؤكل لحومها وتعرف بذبح الحيوان على الطريقة الشرعية، وبالتحليل العلمي لهذه الطريقة فإنها معجزة ربانية تؤدي إلى عدم الشعور في الحيوان.

وأوضحت الدكتورة سالي الفقي، بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أنه في الذبح بالطريقة الشرعية يتم قطع القصبة الهوائية والمريء والودجين اللذان يقعان في عنق الحيوان، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى فقدان فوري للوعي للحيوان، لذلك لا يشعر بأي آلام بعد قطع الرقبة مباشرة.

ماذا يحدث للأضحية بعد الذبح مباشرة؟

وأضافت «الفقي» أنه عند قطع هذه العروق الدموية مع عدم كسر عظام رقبة الحيوان والحذر من قطع الحبل الشوكي، فإن تغذية المخ بالدماء تنقطع، والدماغ لا يزال حيًا، والجهاز العصبي الموجود في الرقبة من الخلف مازال متصلًا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب والعضلات والأحشاء، وجميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال دماء إلى الدماغ.

هل يشعر الحيوان بالذبح

ولفتت إلى أنه هنا تتحرك الخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء جسم الحيوان تحركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدماء إلى القلب، الذي يقوم بدوره يضخ الدماء إلى الدماغ ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلاً من الصعود إلى المخ، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة.

وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات، وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان، حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه لأن وجودها في اللحوم يجعلها بيئة صالحة وخصبة لنمو البكتيريا.