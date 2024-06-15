دعاء ذبح الأضحية.. الصيغة الصحيحة من دار الإفتاء

دعاء ذبح الأضحية، يحرص المسلم على ترديده عند ذبح الأضحية، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال التقرير التالي، بحسب دار الإفتاء المصرية، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن الاحتفال بعيد الأضحى، الذي يُسمى في الشريعة الإسلامية بيوم النحر، ويبادر فيه المقتدرين من المسلمين على ذبح الأضاحي، أحيانا، لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

نص دعاء ذبح الأضحية

حول دعاء ذبح الأضحية، أوضحت دار الإفتاء الصيغة الصحيحة له، إذ يسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك».

دعاء ذبح الأضحية من دار الإفتاء

في إطار توضيح دعاء ذبح الأضحية، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل هناك دعاء عند ذبح الأُضحية؟»، قائلة: «يستحب أن يدعو المضحي فيقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

دعاء ذبح الأضحية في السنة

في سياق الحديث عن دعاء ذبح الأضحية، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إذ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، وهو الحديث الشريف الذي أخرجه أحمد في مسنده.

فضل دعاء ذبح الأضحية

لفتت الإفتاء خلال ردها على سؤال حول دعاء ذبح الأضحية، إلى أنه يستحب عند ذبح الأضحية التسمية والتكبير ثلاثا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، مؤكدة أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، لافتة إلى أنه لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.