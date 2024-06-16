مفتشو وزارة العمل يتابعون تنفيذ إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

كشفت مصادر بوزارة العمل، عن صدور توجيهات من حسن شحاتة وزير العمل، لمديري مديريات العمل في المحافظات، بشن بحملات تفتيشية على منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، وتكليف المتفشين بمتابعة تنفيذ هذه المنشآت لإجازة عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

وقالت المصادر في تصريحات، لـ«الوطن»، إنّ إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص مدفوعة الأجر، وعددها 6 أيام تبدأ من السبت حتى الخميس، خلال الفترة من 15 إلى 20 يونيو الجاري، لافتة إلى أنّ وزير العمل وجّه بتكثيف المتابعة، وشن الحملات التفتيشية بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر، أنّ وزارة العمل أصدرت منشورًا، تم توزيعه على مديريات العمل في المحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، بداية من السبت 15 يونيو الى الخميس 20 يونيو 2024؛ لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الخميس 20 يونيو إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية، وأن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن الوزارة، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لحكم المادة 52 من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين

وأشارت الوزارة إلى أنّ القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القراررقم 1922 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة الأضحى المبارك.