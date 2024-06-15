موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخاص والحكومي

حدد كل من مجلس الوزراء ووزارة العمل، موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في القطاعين الخاص والحكومي، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص.

وبالنسبة للقطاع الحكومي، من المقرر أن تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، وبذلك يكون قد حصل الموظفون في القطاع الحكومي على 6 أيام كاملة إجازة، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر على أن تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

وبالنسبة للقطاع الخاص، تنتهي إجازة عيد الأضحى 20 يونيو الجاري، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وفق وزارة العمل.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القاهرة، الاستعدادات الكاملة لعيد الأضحى المبارك، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وشددت على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة.

استعدادات استقبال عيد الأضحى 2024

- التأكد من إنتاج المخابز كامل حصتها من الدقيق.

- التأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر.

- توفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها.

- توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

- تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار.

- عمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع والمحلات التي تبيع اللحوم الطازجة والمجمدة.

- تكثيف حملات النظافة والتركيز على أماكن إقامة صلاة العيد.

- التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها.

- التأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

- زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر.

- ضرورة متابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.