محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى، عددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة.

محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحي

ووجه محافظ المنيا الشكر للمهنئين على تشريفهم، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة و التآخى، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، كما وجه الشكر للقيادات الأمنية والتنفيذية على جهودهم الملموسة فى استعداداتهم للعيد، لافتاً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء المنيا للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك.