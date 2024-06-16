محافظ المنيا يهنئ الأهالي بعيد الأضحى المبارك

أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، وهنأ المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

خطبة العيد عن الامتثال لأوامر الله عز وجل

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن الامتثال لأوامر الله، عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، واستجابة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، وفضل الأضحية، وأن الأعياد تأتي بعد الالتزام بالطاعات، وآداب وسنن العيد، وأهمها التوسعة على الأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

محافظ المنيا يهنئ المصلين بعيد الأضحى

وهنأ محافظ المنيا الأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.