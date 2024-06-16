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«الدولية لدعم فلسطين»: قطاع غزة يعاني انتشار المجاعة مع استمرار القصف الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
01:09 م | الأحد 16 يونيو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، وأضاف خلال حديثه لقناة القاهرة الإخبارية «الاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، ويجب ممارسة ضغط دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وتابع «إسرائيل في مأزق على كل المستويات وباتت منبوذة دوليا، والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، ونتنياهو يعطل الجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب من أجل الاستمرار في منصبه». 

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