ما أعمال اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟.. تبدأ بعد رمي الجمرات

أيام التشريق من الشعائر المهمة في رحلة الحج، تبدأ من الحادي عشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

هل يجوز للحاج المبيت في منى أيام التشريق؟

وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز للحاج المبيت بمنى أيام التشريق، وهي سنة وليس فرضا، ويجب على الحاج الانتهاء من رمي الجمرات الثلاث، وكل جمرة تعد بسبع حصيات متعاقبات، ويستمر في التكبير.

وأستندت دار الإفتاء إلى الآية الكريمة ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقالت: مَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للحاج الاكتفاء بيومين ونزول مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات دون البقاء إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل بات الحاج بمنًى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ذهب لرمي الجمرات.