دعاء رمي جمرة العقبة.. تعرف على أفضل وقت لرمي الجمرات

يستمر ضيوف الرحمن اليوم الأحد، أول أيام التشريق الموافق العاشر من ذى الحجةـ وتستمر حتى غروب شمس في رمى الجمرات، والتي تتواصل حتى آخر يوم من أيام التشريق، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن دعاء رمي جمرة العقبة، وما هو أنسب وقت لرميها.

وفيما يلي، نستعرض في التقرير التالي، دعاء رمي جمرة العقبة وأفضل وقت لرميها، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم.

أفضل وقت لرمي الجمرات

ويبدأ وقت رمي الجمرات في أيام التشريق من بعد زوال الظهر، أما الوقت المسنون فهو يمتد من زوال الشمس إلى غروبها.

أما نهاية وقت رمي الجمرات، فاختلف عليه العلماء، إذ يرى الحنفية والمالكية أن كل يوم بيومه، إلا أن الشافعي وابن جنبل يرى أن آخر وقت لرمي الجمرات في أيام التشريق هو مع غروب شمس رابع أيام النحر.

دعاء رمي جمرة العقبة

وفيما يتعلق بدعاء رمي جمرة العقبة، فقد ورد عن دار الإفتاء المصرية أنه يستحب الإكثار من الدعاء، وقراءة القرآن، وأنه من السنة أن يقف الحاج في أيام الرمي عند رمي الجمرة ويحمد الله ويكبر ويهلل.

ويقول الحاج عند رمي جمرة العقبة كالآتي:

اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

بسم الله والله أكبر رجمًا للشيطان ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا.