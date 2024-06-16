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«التحالف الوطني» ينظم فعاليات ترفيهية ويوزع هدايا على الأطفال بشمال شيناء

كتب:

يسرا البسيوني
01:12 م | الأحد 16 يونيو 2024
الاحتفال بالعيد

الاحتفال بالعيد

احتفلت أمانة محافظة شمال سيناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، ونظمت فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال في الساحة الشعبية بالعريش.

وأوضح التحالف الوطني، أنّ ذلك جاء بحضور جمع غفير من المواطنين، وتضمنت الفعاليات ألعابًا ترفيهية للأطفال، وعروضًا فنية، وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين.

وحرصت أمانة التحالف الوطني على مشاركة المحافظ وقيادة الشرطة فرحة العيد، حيث قدمت لهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

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بقلم يسرا البسيوني