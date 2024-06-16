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«التحالف الوطني» يوزع هدايا وبالونات على الأطفال في القليوبية

كتب:

يسرا البسيوني
12:07 م | الأحد 16 يونيو 2024
جانب من تجهيزات العيد

جانب من تجهيزات العيد

أعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المشاركة في تجهيز ساحات صلاة العيد في محافظة القليوبية.

وأوضح التحالف الوطني، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص التحالف على مشاركة أبناء الوطن في احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا توزيع الهدايا والبلونات والعيدية على الأطفال خلال صلاة العيد.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعم جميع الفعاليات التي تساهم في نشر البهجة والسعادة بين أبناء الوطن، ويسعى جاهدًا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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