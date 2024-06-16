«التحالف الوطني» يوزع اللحوم على الأسر الأكثر فقرا في المنوفية والدقهلية

وزعت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللحوم على الأسر الأكثر فقرا، في أول أيام عيد الأضحى، بعزبة لمعي، مركز أشمون في محافظة المنوفية.

وأوضح التحالف الوطني أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لنشر الخير ودعم المحتاجين، ضمن برامج التحالف الوطنية الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر روح العطاء خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وفي الدقهلية، ذبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال جمعية الاورمان، 20 عجلًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة الدقهلية، في إطار جهوده المستمرة لنشر الخير ودعم المحتاجين.

ونوّه التحالف الوطني بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الدقهلية، حرصًا من التحالف على إيصال المساعدات الغذائية إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أشاد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتميزة في دعم المجتمع المصري.