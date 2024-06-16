«التحالف الوطني» يوزع الهدايا على الأطفال في محافظة المنيا

شاركت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنيا، فرحة الأطفال في عيد الأضحى، من خلال توزيع الألعاب والحلوى في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة العيد، في أجواء مفعمة بالفرحة والسعادة.

توزيع الهدايا على المارة

وحرصت على التواجد في الميادين العامة بالمحافظة، لاستكمال عملية توزيع الهدايا على المارة من أبناء المحافظة.

تعزيز قيم التضامن

تأتي مبادرة التحالف الوطني في إطار حرصه على تعزيز قيم التضامن ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، واستمرار المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات.