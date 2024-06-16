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«التحالف الوطني» يوزع كسوة العيد على الأطفال الأيتام في مطروح

كتب:

يسرا البسيوني
12:14 م | الأحد 16 يونيو 2024
توزيع كسوة العيد

توزيع كسوة العيد

نظّمت أمانة محافظة مطروح للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضًا للملابس؛ لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا من الملابس، ومساندتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأوضح التحالف الوطني، أن المعرض شهد توزيع كميات كبيرة من الملابس على الأسر المستحقة، إضافة إلى توزيع كسوة العيد على الأطفال داخل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمحافظة، إيمانًا من التحالف بأهمية إدخال الفرحة على قلوب الأطفال في هذه المناسبة السعيدة.

وأشار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أنّ هذا المعرض يأتي ضمن جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

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بقلم يسرا البسيوني