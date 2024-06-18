جامعة الفيوم تعلن عن وظائف شاغرة.. مواعيد التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة الفيوم، وظائف تخصصية «أمين جامعة»، وتتمثل المهارات الفنية المطلوبة بها في إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة والتحليل والابتكار والإبداع.

شروط التقديم في وظائف جامعة الفيوم

ولفتت الجامعة إلى أنّ باب التقديم مفتوحًا حتى يوم الأحد 7 يوليو المقبل، ويشترط قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

الضوابط المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الفيوم

وأعلنت الجامعة الضوابط والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف القيادية «أمين جامعة» كالتالي:

- تقديم مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- تقدم الطلبات باسم رئيس جامعة الفيوم على النماذج المعدة لذلك، بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية، مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحا به «القدرات العلمية، درجات علمية، إجادة لغة أجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية».