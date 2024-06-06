شروط التقديم لوظائف جامعة الفيوم.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت جامعة الفيوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية والتخصصية «أستاذ مساعد – مدرس- مدرس مساعد» بكليات الهندسة والألسن وطب الأسنان.

وأوضحت الجامعة، المهارات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة وجاءت كالتالي:

شروط التقديم لوظائف جامعة الفيوم

- أنّ يكون مستوفيًا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس الجامعة.

- أنّ يكون مصري الجنسية ومحمود السير وحسن السمعة.

- أنّ يكون حاصلًا علي الدكتوراه من إحدى كليات الجامعات المصرية.

- يُشترط توافر الكفاءة في التخصص المطلوب.

- ألا يزيد السن عن 42 عامًا عند التقدم من تاريخ الإعلان.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف الفيوم

- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها، معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.

- عدد 3 نسخ من رسالتي الماجيستير والدكتوراه.

- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة الفيوم.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.

وطالبت جامعة الفيوم، الراغبين في شغل الوظائف، التقدم بالطلبات إلى عمداء كليات «الهندسة- الألسن- طب الأسنان، لافتة إلى أنه على العاملين بالجهات الحكومية، التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان.