شروط التقديم لوظائف جامعة الفيوم.. اعرف المستندات المطلوبة
كتب:
سلامة عامر
05:16 ص | الخميس 06 يونيو 2024
بوابة الوظائف الحكومية- أرشيفية
أعلنت جامعة الفيوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية والتخصصية «أستاذ مساعد – مدرس- مدرس مساعد» بكليات الهندسة والألسن وطب الأسنان.
وأوضحت الجامعة، المهارات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة وجاءت كالتالي:
شروط التقديم لوظائف جامعة الفيوم
- أنّ يكون مستوفيًا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس الجامعة.
- أنّ يكون مصري الجنسية ومحمود السير وحسن السمعة.
- أنّ يكون حاصلًا علي الدكتوراه من إحدى كليات الجامعات المصرية.
- يُشترط توافر الكفاءة في التخصص المطلوب.
- ألا يزيد السن عن 42 عامًا عند التقدم من تاريخ الإعلان.
الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف الفيوم
- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها، معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.
- عدد 3 نسخ من رسالتي الماجيستير والدكتوراه.
- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة الفيوم.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.
وطالبت جامعة الفيوم، الراغبين في شغل الوظائف، التقدم بالطلبات إلى عمداء كليات «الهندسة- الألسن- طب الأسنان، لافتة إلى أنه على العاملين بالجهات الحكومية، التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان.