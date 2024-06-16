وزارة الرياضة: مئات الآلاف أدوا صلاة العيد في 4500 مركز شباب بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب، وعددها أكثر من 4500 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية، استقبلت اليوم الأحد، مئات الآلاف في الصباح الباكر من المصلين لأداء شعائر صلاة عيدالأضحى المبارك، والاحتفال بمظاهر العيد في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة مواصلة فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى الأعوام الماضية.

فتح أبواب مراكز الشباب أمام المصلين

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال في كل مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد

وكانت الوزارة خصصت بالتعاون مع وزارة الأوقاف ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.

وتوافد المصلون من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر، فقد تم تجهيز الساحات والملاعب منذ أمس من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، و بعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد.

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.