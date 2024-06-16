تفاصيل مبادرة «العيد أحلى» في مراكز شباب القليوبية.. عروض فنية ومسابقات

استقبلت مراكز شباب القليوبية، منذ الساعات الأولى من فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، مئات الآلاف من المواطنين لأداء شعائر صلاة العيد داخل 120 مركز شباب، وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات، ومشاركة فرق التطوع والكشافة والجوالة في تنظيم ومساعدة المصلين ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، والتي تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث.

رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى

وذكر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه برفع درجة الاستعداد القصوى وفتح مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد، وتنفيذ مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب، والتى تستهدف إتاحة كافة الإمكانيات بمراكز الشباب أمام المواطنين وإعداد برنامج شامل يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال، وفقرات فنية واستعراضية، وألعاب إلكترونية، ومسرح عرائس، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات والأنشطة الموجودة بمراكز الشباب من كافتيريات، مطاعم، وصالات تنس الطاولة، والبلياردو، والألعاب الإلكترونية وحمامات السباحة.

مسابقات جديدة خلال احتفالات العيد

وأضاف «الصبروط» أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أطلقت 3 مبادرات ومسابقات جديدة خلال احتفالات العيد، إضافة لمبادرة «العيد أحلى» وتشمل مبادرة الصوت الذهبي، ومسابقة «عيد واكسب»، ومسابقة أفضل لقطة في العيد، في إطار تكثيف البرامج والأنشطة خلال تلك الفترة.