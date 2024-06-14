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«رياضة القليوبية» تطلق 3 مبادرات جديدة ضمن احتفالات العيد بمراكز الشباب

كتب:

حسن صالح
08:13 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن إطلاق مديرية الشباب والرياضة 3 مبادرات جديدة ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب، في إطار الاحتفالات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، والتي تقام وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

مبادرة الصوت الذهبي

وأوضح «الصبروط» أن المبادرات الجديدة التي تطلقها القليوبية تشمل، مبادرة الصوت الذهبي والتي تبدأ من صباح يوم السبت الموافق وقفة عرفات وتنتهي مع صلاة العيد، وتهدف إلى اختيار أفضل الأصوات التي تؤدي تكبيرات العيد، بينما المبادرة الثانية هي مبادرة «عيد واكسب»، وتشمل تنفيذ أسئلة ثقافية وأسئلة عامة تنفذ بين الأعضاء والأسر بعد صلاة العيد وأثناء التواجد في مراكز الشباب وتوزيع جوائز على الفائزين، وأخيراً مبادرة «أجمل لقطة في العيد»، والتي تقام بين مراكز الشباب لاختيار أفضل لقطة تعبر عن الاحتفال بمظاهر العيد داخل مراكز الشباب، ويتم تكريم جميع الفائزين من خلال مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

عيد واكسب واجمل لقطة 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن تلك المبادرات تأتي في ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وقد حققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحاً كبيراً خلال السنوات السابقة، إذ نجحت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في استقبال ملايين المواطنين لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالخدمات التي توفرها مراكز الشباب، من حمامات سباحة وملاهي وحدائق أطفال وكافتيريات وأنشطة وبرامج واحتفالات فنية واستعراضية.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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