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«الداخلية» تُنهي استعدادات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
02:50 م | السبت 15 يونيو 2024
الداخلية

الداخلية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على «يوتيوب» مقطع فيديو لاستعدادات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

واتخذت الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لتامين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، إذ أنهت استعداداتها لتأمين المواطنين من خلال تنفيذ خطط أمنية جرى وضعها لضمان انتشار واسع للقوات ما يوفر مظلة من الأمان ينعم فيها المحتفلون.

وقد شددت الوزارة إجراءاتها الأمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات والمناطق الأثرية والسياحية ودور العرض السينمائي التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=yG0K4yzEc5U

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بقلم شريف سليمان