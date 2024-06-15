حددت هيئة المساحة المصرية العامة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية، غدا الأحد، موضحة أنها تقام الساعة 6 صباحا و15 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية

وخصصت مديرية الأوقاف بالدقهلية عددا كبيرا من الساحات والمساجد والزوايا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، ويبلغ عددها نحو 10 آلاف مكان بينها:

- الساحة في استاد المنصورة الرياضي

- نادي المنصورة

- نادي الشعب في شارع بورسعيد

- نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة

أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك في الدقهلية

- مجمع الفردوس بمنطقة المجزر

- مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة

- شارع السلك بمدينة شربين وأرض الملعب في دنجواي بشربين

- مركز الشباب بكفر الشناوي

- مركز الشباب بقرية الأحمدية

- أرض محمد عبد العاطي بقرية محلة أنجاق بشربين

- أمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين

- مركز شباب الألف بمدينة شربين

- مركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين

- مركز شباب الحطبة بمدينة شربين

- الساحات الشعبية بمدينة بلقاس

- الساحة الشعبية بمدينة دكرنس

- الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر

- الساحة الشعبية بمدينة أجا

- الساحة الشعبية بمدينة طلخا

- الساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين

- الساحة الشعبية بمدينة المنزلة

- الساحة الشعبية بمدينة المطرية

- مسجد النصر

- المساجد بمدينة المنصورة

- مسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة

- مسجد الزهراء بحي الجامعة

- مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة

- مسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة

- مسجد الشيخ حسانين

- مسجد الفاروق بجوار ستاد المنصورة الرياضي

- مسجد السلام بالمنصورة

- مسجد حاتم بمنية النصر

- مسجد جاد الله تمي الأمديد

كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك

وحددت الأوقاف طريقة أصلاة عيد الأضحي المبارك كالتالي:

- يكبر المصلي قبل الشروع في الصلاة سبع تكبيرات.

- يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم يقرأ سورة قصيرة.

- يركع ويسجد مثل صلاة الفجر.

- يرفع ويقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ويقرأ سورة قصيرة، ثم يسجد ويسلم.