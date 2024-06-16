«الداخلية» تكشف تفاصيل انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن انقلاب سيارة «ميكروباص» بترعة المريوطية، وأنّه جارٍ البحث عن 3 مفقودين.

وتبين من الفحص أنّه في أثناء سير سيارة ملاكي ماركة سوزوكي تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بالشركة ذاتها اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها بالترعة المُشار إليها، وتمكنت القوات من إنتشال السيارة وتبين وفاة قائدها.

كما تبين عدم وجود أي مستقلين برفقته حال وقوع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية.