التحالف الوطني يوزع ملابس وأقشمة وحلوى على المصلين في 3 محافظات

وزعت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة شمال سيناء 600 قطعة ملابس تناسب كل أفراد الأسرة، إضافة إلى 13 ثوب قماش، يحتوي كل منها على 40 مترا في بئر العبد والشيخ زويد، لافتة إلى تعبئة ما تبقى من القطع والقماش لتوزيعها.

ولفت التحالف الوطني، إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنظيم أسبوع كساء للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية بنت البادية للتنمية.

توزيع حلوى على المصلين

ومن جانبها، وزعت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية الحلوى على المصلين بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، كما وزعت أمانة التحالف بمحافظة الغربية 20 ألف علبة حلوى على الأطفال والمصلين بعدة مراكز منها السنطة، والمحلة، وكفر الزيات، وطنطا، وسمنود، لإدخال البهجة والسرور علي المواطنين في عيد الأضحى المبارك.